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04 августа 2026 в 11:20

«Сухой месяц» прошел в Лондоне впервые за 155 лет

The Semafor: в Лондоне не было осадков в течение месяца впервые за 155 лет

Лондон Лондон Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Лондоне впервые за последние 155 лет не было осадков в течение месяца, пишет The Semafor со ссылкой на метеостанцию в Кью-Гарденсе, ведущей наблюдения с 1871 года. Эксперты отмечают, что это стало беспрецедентным явлением для британской столицы.

При этом «сухой месяц» пока не признан окончательным рекордом. Синоптики утверждают, что не видят улучшений в ближайшей перспективе. По их словам, нет никаких признаков устойчивых дождей, способных «прекратить засуху» в Великобритании.

До этого сообщалось, что Европе пришлось понести издержки в размере более €3 млрд (274 млрд рублей) из-за пожаров и аномальной жары. За первые месяцы пожароопасного сезона сгорело порядка 0,5 млн гектаров. Отмечается, что Европа столкнулась с одним из самых жарких периодов за последние несколько лет. Больше всего пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция.

Ранее сообщалось, что в Германии в 2026 году из-за сильной жары погибли около 10 тыс. человек. Наибольшее количество смертей было зафиксировано в конце июня, когда в страну пришли аномальные температуры.

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