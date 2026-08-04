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04 августа 2026 в 12:00

Подросток ответил за поджог полицейской машины

В Омской области подростка осудили на шесть лет за поджог машины участкового

Фото: СК РФ
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В Омской области 17-летнего подростка приговорили к шести годам воспитательной колонии за поджог автомобиля участкового, сообщила пресс-служба регионального СУ СК в МАКСе. В феврале 2025 года юноша из Полтавского района искал работу в соцсетях — с ним связался неизвестный и предложил выполнять задания за деньги.

Сначала за 1200 рублей он нанес на бетонное ограждение в поселке Полтавка надпись дискредитирующего содержания. Следующий заказ был серьезнее: 7 марта он поджег машину местного участкового, получив за это 92 тыс. рублей. Свои действия парень снимал на телефон для отчета перед куратором.

Юношу задержали и предъявили обвинение по статье о теракте. Суд назначил ему шесть лет воспитательной колонии, а заработанные на поджоге деньги конфисковал.

Ранее жителя Феодосии приговорили к 16 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене. Суд установил, что в сентябре 2024 года мужчина собрал сведения о передвижении разведывательно-ударного вертолета и сфотографировал его.

До этого в ФСБ сообщили, что в Севастополе задержали двух россиян, которые готовили теракты по заданию ГУР Минобороны Украины. По информации ведомства, агенты должны были сфотографировать объект сил противовоздушной обороны в Крыму.

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