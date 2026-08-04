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04 августа 2026 в 12:53

Мужчина побывал в раю и вернулся обратно

Американец увидел рай после 45-минутной остановки сердца

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Житель штата Теннесси Майк Маккинзи пережил клиническую смерть на 45 минут и рассказал, что во время остановки сердца он увидел рай, передает Unilad. Инцидент произошел накануне свадьбы сына: американец почувствовал недомогание, но скрыл это, чтобы не омрачать праздник. Позднее он был госпитализирован, где и потерял сознание.

По словам Маккинзи, в палате появился Иисус в человеческом облике и провел его на холм, где он ощущал невероятную остроту чувств, чувствуя каждую травинку. Внизу он разглядел туманный город с гигантским золотым куполом, меньшими куполами и высокими белыми шпилями. С другой стороны возвышалась гора с деревьями, напоминавшими сосны, а над ними было небо с ярчайшими оттенками.

Ранее 47-летняя американка Лорен Канадей пережила клиническую смерть продолжительностью 24 минуты. После возвращения к жизни она провела еще девять дней в реанимации, два из которых — в коме. Женщина призналась, что больше не боится смерти, потому что ее опыт клинической смерти был спокойным и умиротворяющим.

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