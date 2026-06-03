Появились подробности о пострадавших при атаке ВСУ на автобус в ДНР

Появились подробности о пострадавших при атаке ВСУ на автобус в ДНР Трое человек находятся в реанимации после удара ВСУ по автобусу в ДНР

Трое пассажиров рейсового автобуса Москва — Симферополь, которые пострадали в результате атаки ВСУ в Енакиево (ДНР), находятся в отделении реанимации после операции, передают «Вести» со ссылкой на главврача Горловской больницы Нелли Якуненко. Их состояние оценивается как тяжелое.

При поступлении состояние большинства пациентов было средней степени тяжести. Трое находятся в реанимации, состояние после операции тяжелое. Всем оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас мы работаем с родственниками, которые звонят, чтобы узнать о состоянии пострадавших, — поделилась врач.

Ранее в Сети появились кадры рейсового автобуса Москва — Симферополь. На опубликованных снимках можно увидеть, что салон и кабина водителя полностью выгорели.

Также представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад будет замалчивать факт нападения ВСУ на автобус. По ее словам, там не станут говорить об этом и не предпримут ничего, что подчеркнуло бы преступность и аморальность действий киевских властей.