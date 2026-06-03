Появились кадры атакованного ВСУ автобуса в Енакиево

В Сети появились кадры рейсового автобуса Москва — Симферополь после удара Вооруженных сил Украины в Енакиево (Донецкая Народная Республика). На опубликованных в Telegram-канале «Mash на Донбассе» снимках можно увидеть, что салон и кабина водителя полностью выгорели. Больше всего пострадала верхняя часть транспортного средства.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что семь человек погибли при атаке БПЛА на автобус, следовавший рейсом Москва — Симферополь. По его словам, еще 11 человек пострадали в результате инцидента — в частности, они получили ранения различной степени тяжести. После этого представитель СК России Светлана Петренко заявила, что ведомство возбудило уголовное дело о террористическом акте.

До этого уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила, что реакция верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на удар Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске (ЛНР) — чрезвычайно важный сигнал. По ее словам, к сожалению, эта позиция пока остается единственной, остальные предпочитают отмалчиваться или делать вид, что ничего не произошло.