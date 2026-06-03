СКР возбудил уголовное дело после обстрела автобуса в Енакиево

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обстрела ВСУ пассажирского автобуса в Енакиево в ДНР, заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко на платформе МАКС. По ее словам, речь идет о статье 205 УК РФ «Террористический акт».

По факту удара ВСУ по рейсовому автобусу в Енакиево Донецкой Народной Республики СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт), — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что семь человек погибли при атаке украинского БПЛА на автобус, следующий рейсом Москва — Симферополь. Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин, еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести, всем оказывается необходимая помощь.

До этого шестилетняя девочка получила травмы из-за падения обломков БПЛА во двор многоквартирного дома в Брянской области. Врио губернатора Егор Ковальчук подчеркнул, что жизни ребенка ничего не угрожает, состояние оценивается медиками как стабильное.