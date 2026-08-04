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04 августа 2026 в 00:11

Несколько населенных пунктов в Запорожской области остались без света

Балицкий сообщил об отключениях электроснабжения в Запорожской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Значительная часть населенных пунктов Запорожской области осталась без электроснабжения, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. Он отметил, что на местах уже работают аварийные бригады.

Значительную часть населенных пунктов Запорожской области затронули отключения электроснабжения. Аварийные бригады работают, — написал Балицкий.

Ранее мэр города Иван Приходько заявил: Горловка в Донецкой Народной Республике оказалась полностью обесточена из-за аварийной ситуации. По его словам, профильные службы проводили ремонтные работы.

До этого Южная транспортная прокуратура передавала, что после атаки беспилотников в порту Тамань Краснодарского края были зафиксированы повреждения инфраструктуры. В результате удара также пострадали несколько человек.

Кроме того, украинские военные обстреляли жилые кварталы в селе Благовещенка Каменско-Днепровского округа Запорожской области. Погибла местная жительница, ее семье окажут всю необходимую поддержку.

Регионы
Запорожская область
Евгений Балицкий
электроэнергия
электроснабжение
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