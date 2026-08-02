Один из крупнейших городов ДНР оказался полностью обесточен

Город Горловка в Донецкой Народной Республике оказался полностью обесточен из-за аварийной ситуации, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале. По его словам, сейчас профильные службы проводят ремонтные работы.

В связи с аварийной ситуацией Горловка обесточена. Работы по возобновлению подачи электроэнергии ведутся, — написал Приходько.

Несколькими часами ранее градоначальник опубликовал данные об ударах Вооруженных сил Украины по Горловке за сутки — с полуночи 1 августа до полуночи 2 августа. По его информации, город подвергся 27 обстрелам, которые повлекли за собой обесточивание 34 трансформаторных станций и одной котельной. Также шесть человек получили ранения. Вместе с тем различные повреждения получили шесть автомобилей.

Ранее Министерство обороны России сообщало, что в ночь на 2 августа силы ПВО ликвидировали 635 украинских беспилотников над территорией страны. По данным ведомства, вражеские дроны сбили в небе над 16 российскими регионами, а также акваториями Азовского и Черного морей.