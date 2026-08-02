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02 августа 2026 в 13:17

Россиянин получил счет на почти 1 млн рублей за спасение его возлюбленной

С забайкальца хотят взыскать 930 тыс. рублей за санавиацию для сожительницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Транспортный прокурор подал иск о взыскании с жителя поселка Усть-Карск расходов на санавиацию для его сожительницы, которую он избил до тяжелых травм, сообщил объединенный пресс-центр судов Забайкальского края. Фигурант нанес женщине тупые травмы живота с разрывом поджелудочной железы и развитием перитонита.

Для спасения пациентки потребовалась срочная транспортировка санитарной авиацией в Читу. Расходы центра медицины катастроф на перелет составили 930 тыс. рублей. Ранее мужчина уже был осужден по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Прокурор, действуя в интересах медучреждения, требует взыскать эти средства с осужденного. Информация о рассмотрении иска уточняется.

Ранее пресс-служба МВД Приморского края сообщила, что в городе Артем 85-летняя вдова ветерана Великой Отечественной войны стала жертвой нападения со стороны собственной родственницы. Бытовой конфликт вспыхнул на почве имущественных разногласий вокруг жилой недвижимости: нападавшая требовала от пожилой женщины выплатить ей 1,5 млн рублей, либо незамедлительно выставить дом на продажу.

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Забайкальский край
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