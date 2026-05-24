Стало известно, куда направят пострадавших при ударе в Старобельске

Стало известно, куда направят пострадавших при ударе в Старобельске Минздрав: двоих пострадавших в Старобельске эвакуируют в Москву

Двоих пострадавших в результате удара Украины по общежитию в Старобельске эвакуируют в Москву, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. По его словам, медики приняли решение о транспортировке после телемедицинских консультаций.

По результатам телемедицинских консультаций было принято решение об эвакуации двоих пострадавших при ударе по общежитию педколледжа в Старобельске на лечение в Москву в федеральные клиники, — рассказал Кузнецов.

Ранее сообщалось, что в больницах ЛНР на лечении остаются восемь раненых в результате атаки ВСУ на общежитие в Старобельске, состояние одного из них крайне тяжелое. Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме, их дистанционно консультируют специалисты федеральных медицинских центров.

До этого командир отделения 64-й пожарной части Сергей Звягинцев рассказал журналистам о сложных условиях работы спасателей после удара по зданию общежития. Мужчина добавил, что лично находился на месте трагедии и успел достать троих последних выживших девочек на пятом этаже.