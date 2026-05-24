Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 мая 2026 в 14:52

Стало известно, куда направят пострадавших при ударе в Старобельске

Минздрав: двоих пострадавших в Старобельске эвакуируют в Москву

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Двоих пострадавших в результате удара Украины по общежитию в Старобельске эвакуируют в Москву, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. По его словам, медики приняли решение о транспортировке после телемедицинских консультаций.

По результатам телемедицинских консультаций было принято решение об эвакуации двоих пострадавших при ударе по общежитию педколледжа в Старобельске на лечение в Москву в федеральные клиники, — рассказал Кузнецов.

Ранее сообщалось, что в больницах ЛНР на лечении остаются восемь раненых в результате атаки ВСУ на общежитие в Старобельске, состояние одного из них крайне тяжелое. Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме, их дистанционно консультируют специалисты федеральных медицинских центров.

До этого командир отделения 64-й пожарной части Сергей Звягинцев рассказал журналистам о сложных условиях работы спасателей после удара по зданию общежития. Мужчина добавил, что лично находился на месте трагедии и успел достать троих последних выживших девочек на пятом этаже.

Регионы
Минздрав
ЛНР
санавиация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Внутренности горят»: экстрасенс о состоянии Зеленского после «Орешника»
Погибших при атаке в Старобельске студенток похоронят в подвенечных платьях
Карицкая показала памятник Паше Технику
«Это ужасно»: итальянский журналист описал последствия атаки в ЛНР
«Все скорбят»: жертва атаки ВСУ по колледжу в ЛНР планировала свадьбу
«Стереть Украину с карты мира»: в Госдуме напомнили о возможностях России
Мотор на СВО, смерть мужа, уход из кино: как живет актриса Анна Фроловцева
Заминированный автомобиль атаковал поезд с военнослужащими
Стало известно, куда исчез сценарист первой части фильма «Любовь-морковь»
Названа одна из версий пропажи стримера Ивана Insider
В ГД ответили, заставит ли Зеленского пойти на мир удар по ВПК Украины
В Конго обостряется ситуация с вирусом Эбола
Пункт украинских дроноводов на границе взлетел на воздух
«Отселят 76 человек»: украинские дроны ударили по железной дороге
«Старобельская расправа» войдет в обвинительное заключение против Киева
«Ужасно, страшно»: журналист из КНР посетил Старобельск
Пашинян назвал срок, когда в Армении будет введен безвизовый режим с ЕС
Стало известно, куда направят пострадавших при ударе в Старобельске
Минздрав РФ рассказал о состоянии раненных при атаке ВСУ в Старобельске
«Бразильцам будет приятно»: Лут рассказала, как подбирает свои наряды
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.