Два московских аэропорта перешли на особый режим работы Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отравляют рейсы по согласованию

Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в пресс-службе Росавиации. Это произошло в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Аэропорты Внуково и и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Ранее Росавиация сняла временные ограничения сразу в четырех российских аэропортах. Речь идет об авиагаванях Казани, Нижнекамска (Бегишево), Ульяновска (Баратаевка) и Чебоксар. Чуть раньше ограничения на работу сняли в аэропорту Краснодара (Пашковский).

Кроме того, ведомство выпустило специальные рекомендации (NOTAM) для российских авиакомпаний касательно использования воздушного пространства Ирана. Федеральное агентство воздушного транспорта ввело ограничения на полеты в эту страну.