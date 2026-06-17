Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 июня 2026 в 02:12

Два московских аэропорта перешли на особый режим работы

Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отравляют рейсы по согласованию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в пресс-службе Росавиации. Это произошло в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Аэропорты Внуково и и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Ранее Росавиация сняла временные ограничения сразу в четырех российских аэропортах. Речь идет об авиагаванях Казани, Нижнекамска (Бегишево), Ульяновска (Баратаевка) и Чебоксар. Чуть раньше ограничения на работу сняли в аэропорту Краснодара (Пашковский).

Кроме того, ведомство выпустило специальные рекомендации (NOTAM) для российских авиакомпаний касательно использования воздушного пространства Ирана. Федеральное агентство воздушного транспорта ввело ограничения на полеты в эту страну.

Москва
Внуково
Домодедово
аэропорты
ограничения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Два московских аэропорта перешли на особый режим работы
Проблемы со сном: причины бессонницы, как лечить, к какому врачу обратиться
В Эстонии дети заразились сальмонеллезом из-за украинской лапши
Власти Ирака пошли на неожиданный шаг перед матчем ЧМ
Иран пригрозил Израилю жестким ответом после нарушений перемирия в Ливане
В Белоруссии установили личности более 40 погибших «Полка Калиновского»
В аэропорту Жуковского сняли ограничения после затяжного перерыва
Росстандарт обновил требования к цифровому образованию
Аэропорт Калуги временно прекратил прием и отправку самолетов
Туристка из РФ исчезла во Вьетнаме на глазах у отца: все версии пропажи
В МИД РФ усомнились в роли ООН по украинскому урегулированию
В Сумах сообщили о взрыве
Постпред РФ высмеял заявление генерала Германии об ударах по Калининграду
Один матч изменил место Мбаппе в истории французского футбола
Сенат США не поддержал ограничение полномочий Трампа по Ирану
В России предупредили о рисках перед выборами в БиГ
Беспилотник атаковал штаб иранской оппозиции в Ираке
В Киеве признали растущее недовольство мобилизацией
Силы ПВО сбили еще два БПЛА в Рязанской области
Вспышка Эболы в Конго набирает обороты
Дальше
Самое популярное
Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу
Общество

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу

Посадите в июне — сад укроет ковром из розово-малиновых звезд. Многолетник цвета пустынного заката для ярких акцентов
Общество

Посадите в июне — сад укроет ковром из розово-малиновых звезд. Многолетник цвета пустынного заката для ярких акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.