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17 июня 2026 в 03:18

ЕС запустил механизм поэтапного запрета на импорт российского газа

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Евросоюзе началась реализация первого этапа регламента поэтапного отказа от российских энергоносителей. С этой даты вступают в силу новые ограничения на импорт российского трубопроводного газа.

Речь идет о запрете газа по краткосрочным контрактам. Регламент о поэтапном отказе был утвержден Советом ЕС в январе 2026 года. Планируется полностью отказаться от импорта российского газа к концу 2027 года. Вопрос остается предметом серьезных разногласий внутри ЕС. Против выступают Венгрия и Словакия.

Обе страны обратились в Суд Европейского союза с требованием оспорить документ. По мнению Будапешта и Братиславы, фактически речь идет о санкционном механизме, который должен был утверждаться по иной юридической процедуре и с соблюдением принципа единогласия государств-членов.

Отдельный иск подала компания Nord Stream 2 AG, зарегистрированная в Швейцарии и являющаяся оператором газопровода «Северный поток — 2». Компания требует отменить регламент либо признать недействительными его ключевые положения. В Nord Stream 2 AG считают, что введенные ограничения фактически лишают оператора возможности использовать газопровод в коммерческих целях.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что страны «Большой семерки» могут рассмотреть возможность введения санкций против российских газовозов. Так он прокомментировал информацию о желании G7 усилить давление на Москву.

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