Взрыв похоронил элиту ВСУ, борьба с ДРГ: новости СВО к утру 2 августа

Вооруженные силы Украины сдают позиции в районе населенных пунктов Кияница и Храповщина Сумской области, не менее 20 бойцов элитного подразделения ВСУ погибли при взрыве на складах боеприпасов Сил специальных операций в Хмельницкой области. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 1 августа, читайте в материале NEWS.ru.

Удар дронов ВСУ по Саратовской области обернулся трагедией

В результате удара беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины по территории Саратовской области зафиксированы человеческие жертвы. Губернатор региона Роман Бусаргин сообщил в своих социальных сетях о гибели двух человек и пообещал оказать всестороннюю поддержку их семьям.

Инцидент произошел в ночное время, когда средства противовоздушной обороны отражали массированный налет БПЛА. Отдельным беспилотникам удалось достичь целей на гражданских объектах, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения.

В РФ заметили слабость обороны ВСУ на двух участках в Сумской области

Оборонительные позиции Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Кияница и Храповщина Сумской области существенно ослабли, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, Киев испытывает острый дефицит резервов для восполнения потерь на этом участке фронта. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Марочко подчеркнул, что ослабление линии обороны стало результатом длительных интенсивных боев, в ходе которых противник понес значительные санитарные и безвозвратные потери. Оперативная замена выбывших бойцов оказалась невозможной из-за нехватки обученного пополнения.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

В Красном Лимане заметили малочисленные украинские ДРГ

В Красном Лимане остались малочисленные украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Они пытаются проводить атаки на позиции Вооруженных сил РФ, рассказал Марочко.

Эксперт пояснил, что эти группы состоят из двух-трех человек, а российским разведчикам не встречалось более крупных формирований. За солдатами противника охотятся беспилотники. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Элитный отряд ВСУ «похоронили» на складах ССО после взрыва

Минимум 20 бойцов элитного украинского подразделения погибли при взрыве на складах боеприпасов Сил специальных операций в Хмельницкой области, сообщили в российских силовых структурах. Взрыв прогремел на следующий день после завоза боеприпасов на один из промышленных объектов, за которым, по данным украинских источников, велось наблюдение. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

После инцидента был задержан глава местного управления СБУ Алексей Прокопенко. Его подозревают не только в коррупции, но и в возможной причастности к диверсии.

Российские войска потопили необычное судно ВСУ под Николаевом

Подразделения Вооруженных сил России продолжили атаковать портовую инфраструктуру, морские суда и объекты транспортной системы Украины. Военные поразили резервуары с топливом и горюче-смазочными материалами в порту Одесса, сообщило Министерство обороны РФ в МАКСе.

Под удар также попал переоборудованный морской буксир в порту Николаев. Удары наносились высокоточным оружием с воздуха и беспилотниками.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Два жителя Белгородского округа пострадали при ударах со стороны ВСУ

В результате ударов Вооруженных сил Украины в Белгородском округе пострадали два мирных жителя. Один из них ранен в поселке Октябрьский, второй получил акубаротравму в селе Таврово, указали представители оперативного штаба Белгородской области в своих социальных сетях.

В поселке Октябрьский FPV-дрон взорвался во дворе частного дома. Мужчина со множественными осколочными ранениями груди, живота, рук и ног был доставлен в Октябрьскую районную больницу, затем его перевели в городскую больницу № 2 Белгорода.

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