Россиянам объяснили, как правильно реагировать на неконструктивную критику

В случае необоснованной критики никогда не стоит оправдываться, так как это лишь подпитывает агрессора и обесценивает собственные усилия, заявила NEWS.ru певица и актриса Алла Рид. По ее словам, главная ошибка в такой ситуации — это попытка найти аргументы защиты или проявление бурных эмоций.

Критика бывает двух видов — конструктивная и неконструктивная. В первом случае речь идет о замечании, которое является объяснением того, что не так и как можно все исправить. Во второй ситуации происходит обесценивание без единого намека на то, что именно неправильно. На конструктивную критику со временем можно научиться реагировать с пользой для себя. Неконструктивную просто не нужно принимать близко к сердцу. Не оправдывайтесь. Если вам говорят: «Ты плохо выполнил работу», то это неконструктивная критика. Здесь отсутствуют факты. Не выдавайте никакой реакции: возмущение, слезы, обиду. Чем острее вы реагируете и отчаянно ищете аргументы защиты, тем больше воодушевляете человека, который пытается таким способом самоутвердиться, — пояснила Рид.

По ее словам, если, например, фраза «ты плохо выполнил работу» не подкреплена фактами, это лишь личное мнение оппонента. Актриса подчеркнула, что на обидные замечания следует отвечать с умом и достоинством.

Не воспринимайте неконструктивную критику на свой счет. Когда человек позволяет выдвигать в чей-то адрес громкие заявления из серии «у тебя плохой стиль» — это его проблема, а не ваша. Вероятно, что у кого-то просто неудачный день, поэтому он ищет «контейнер» для слива негатива. Если проявите осознанность и попробуете понять, что чужая агрессия — не для вас, то сможете эмоционально отстраняться от обидных замечаний и не принимать их близко к сердцу. Отвечайте с умом и достоинством, — заключила Рид.

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