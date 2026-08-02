Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
02 августа 2026 в 09:00

Россиянам объяснили, как правильно реагировать на неконструктивную критику

Актриса Рид: никогда не стоит оправдываться в случае необоснованной критики

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В случае необоснованной критики никогда не стоит оправдываться, так как это лишь подпитывает агрессора и обесценивает собственные усилия, заявила NEWS.ru певица и актриса Алла Рид. По ее словам, главная ошибка в такой ситуации — это попытка найти аргументы защиты или проявление бурных эмоций.

Критика бывает двух видов — конструктивная и неконструктивная. В первом случае речь идет о замечании, которое является объяснением того, что не так и как можно все исправить. Во второй ситуации происходит обесценивание без единого намека на то, что именно неправильно. На конструктивную критику со временем можно научиться реагировать с пользой для себя. Неконструктивную просто не нужно принимать близко к сердцу. Не оправдывайтесь. Если вам говорят: «Ты плохо выполнил работу», то это неконструктивная критика. Здесь отсутствуют факты. Не выдавайте никакой реакции: возмущение, слезы, обиду. Чем острее вы реагируете и отчаянно ищете аргументы защиты, тем больше воодушевляете человека, который пытается таким способом самоутвердиться, — пояснила Рид.

По ее словам, если, например, фраза «ты плохо выполнил работу» не подкреплена фактами, это лишь личное мнение оппонента. Актриса подчеркнула, что на обидные замечания следует отвечать с умом и достоинством.

Не воспринимайте неконструктивную критику на свой счет. Когда человек позволяет выдвигать в чей-то адрес громкие заявления из серии «у тебя плохой стиль» — это его проблема, а не ваша. Вероятно, что у кого-то просто неудачный день, поэтому он ищет «контейнер» для слива негатива. Если проявите осознанность и попробуете понять, что чужая агрессия — не для вас, то сможете эмоционально отстраняться от обидных замечаний и не принимать их близко к сердцу. Отвечайте с умом и достоинством, — заключила Рид.

Ранее доктор психологических наук Андрей Цветков заявил, что человеческий мозг заточен под поиск закономерностей — из-за этого люди часто принимают совпадения за знаки судьбы. По его словам, память не фиксирует прошлое точно — на восприятие влияют настроение, убеждения и новые знания.

Читайте также
Огурцы «по-корейски» на зиму: с морковью, чесноком и ароматными специями — зимой заканчиваются первыми
Общество
Огурцы «по-корейски» на зиму: с морковью, чесноком и ароматными специями — зимой заканчиваются первыми
Звезда всех клумб: 3 классных сорта петунии, которые цветут до заморозков, и удивительная история цветка
Общество
Звезда всех клумб: 3 классных сорта петунии, которые цветут до заморозков, и удивительная история цветка
Легкоатлетка Филатова раскрыла, что помогло ей вернуться к соревнованиям
Спорт
Легкоатлетка Филатова раскрыла, что помогло ей вернуться к соревнованиям
Названа главная причина, почему женщины дают второй шанс бывшим партнерам
Life Style
Названа главная причина, почему женщины дают второй шанс бывшим партнерам
Не дайте себя обмануть в поезде: 10 прав, о которых должен знать каждый
Общество
Не дайте себя обмануть в поезде: 10 прав, о которых должен знать каждый
Life Style
психология
советы
россияне
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уровень воды поднялся на четыре сантиметра в Тюменской области
Российский дипломат высказался об отношениях с Арменией
Выросло число погибших в ресторане Balzi Rossi
В нескольких регионах России потушили почти 40 лесных пожаров
Власти Энгельса вышли на связь после налета украинских дронов
Необычный гость-андроид выступил на Дне железнодорожника
«Считаю преступлением»: Бурляев высказался о «Войне и мире» Андреасяна
В одной из стран эвакуировали 65 тыс. человек из-за ливней
Стало известно, как относятся к российским музыкантам в Австрии
Школьница бесследно пропала по пути к бабушке
СК взял на контроль дело о нападениях банды подростков на Урале
Россиянам рассказали, когда можно будет увидеть полное солнечное затмение
Американец заразился редким неизлечимым вирусом
В российском регионе ищут пропавшего на реке подростка
Правительство Армении вместе с Пашиняном ушло в отставку
Белоусов поздравил легендарные войска с профессиональным праздником
Появились подробности о последствиях атаки БПЛА на многоквартирный дом
В Хабаровском крае произошло смертельное столкновение лодки с катером
Путин поздравил десантников и ветеранов с Днем ВДВ
Стало известно о пострадавших при атаке БПЛА на многоквартирный дом
Дальше
Самое популярное
Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.