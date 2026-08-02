Огурцы «по-корейски» на зиму: с морковью, чесноком и ароматными специями — зимой заканчиваются первыми

Когда обычные маринованные огурцы уже надоели, готовлю эту яркую закуску по-корейски. Огурцы остаются хрустящими, морковь пропитывается ароматным маринадом, а чеснок и специи делают вкус насыщенным и пикантным. Такой салат одинаково хорош и к жареной картошке, и к мясу, и как самостоятельная холодная закуска.

Для приготовления понадобится: огурцы — 1,2 кг, репчатый лук — 200 г, морковь — 300 г, чеснок — 4 зубчика, растительное масло — 50 мл, уксус 9% — 50 мл, соль — 1 ст. л., сахар — 2 ст. л., приправа для корейской моркови — 1 ч. л.

Огурцы нарежьте брусочками, лук — тонкими полукольцами, морковь натрите на терке для корейской моркови. Добавьте пропущенный через пресс чеснок, соль, сахар, приправу, растительное масло и уксус. Хорошо перемешайте и оставьте мариноваться на 3 часа, периодически перемешивая.

Затем разложите салат вместе с выделившимся соком по стерилизованным банкам, прикройте крышками и стерилизуйте около 15–20 минут после закипания воды (для банок 0,5 л). Сразу закатайте, переверните вверх дном, укутайте и оставьте до полного остывания.

Личный опыт

Мне особенно нравится использовать для этого рецепта небольшие плотные огурцы — они остаются хрустящими даже после хранения. Если любите более пикантный вкус, можно добавить немного хлопьев острого перца или увеличить количество чеснока. Зимой такая закуска всегда исчезает со стола одной из первых.