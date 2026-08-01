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01 августа 2026 в 17:00

Картофель в деле — делаю «Запеканку-мечту»: картошка, яйцо, лук и масло — пышнее картофельного суфле и без хлопот

Фото: D-NEWS.ru
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Картофель в деле — делаю «Запеканку-мечту»: натираю картошку, смешиваю с яйцом, луком и маслом — и за 40 минут получаю блюдо, которое пышнее картофельного суфле и готовится без хлопот. Никакой муки, никакой возни с тестом — только простые ингредиенты и духовка. Запеканка поднимается золотистой шапкой, с хрустящей корочкой снаружи и нежной, воздушной текстурой внутри, которая тает во рту. Лук добавляет сочность и аромат, а масло делает её невероятно бархатистой. Это идеальный гарнир к мясу или самостоятельное блюдо к ужину — сытное, вкусное и очень простое.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 2 крупные луковицы, 3 яйца, 100 г сливочного масла (50 г — в начинку, 50 г — для смазывания и поливки), соль и перец по вкусу, по желанию — зелень. Картофель очистите и натрите на крупной тёрке, слегка отожмите сок. Лук мелко нарежьте и обжарьте на половине масла до прозрачности. В глубокой миске смешайте натёртый картофель, пассерованный лук, яйца, соль и перец — хорошо перемешайте. Форму для запекания смажьте маслом, выложите массу, разровняйте, полейте сверху растопленным маслом. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 35–40 минут до румяной корочки. Дайте постоять 10 минут, затем нарежьте порционно. Подавайте со сметаной или как гарнир. Готовится проще, чем пюре, а получается праздничное блюдо, которое удивит ваших домашних.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эту «Запеканку-мечту» для своей семьи. Даже те, кто не любит картофель в запечённом виде, просили добавки. Кстати, вместо лука можно добавить грибы — получится ещё ароматнее. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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