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01 августа 2026 в 15:40

Перестала мучиться с капустными листьями — делаю голубцы «наизнанку»: они сочнее, проще и готовятся в 2 раза быстрее

Фото: D-NEWS.ru
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Беру капусту, фарш и рис — и за 30 минут готовлю голубцы «наизнанку» на сковороде, когда совсем нет сил возиться с капустными листьями и отваривать рис. Получается абсолютно то же, что и традиционные голубцы, но без утомительного сворачивания: капуста, мясо и рис тушатся вместе, пропитываясь ароматным томатным соусом, становятся мягкими и сочными. Блюдо выходит наваристым, с насыщенным вкусом, который ничуть не уступает классическому варианту. Это идеальный ужин для семьи, когда хочется сытного и домашнего, а времени в обрез.

Для приготовления вам понадобится: 400 г белокочанной капусты, 400 г фарша (свинина+говядина), 100 г сухого риса, 1 луковица, 1 морковь, 2 ст. ложки томатной пасты, 1 стакан воды или бульона, соль, перец, лавровый лист, растительное масло для жарки. Капусту тонко нашинкуйте, лук и морковь нарежьте кубиками. В глубокой сковороде обжарьте лук с морковью до мягкости, добавьте фарш и жарьте до рассыпчатости. Всыпьте сухой рис, перемешайте и обжаривайте 2 минуты. Добавьте капусту, томатную пасту, воду, соль и перец. Перемешайте, накройте крышкой и тушите на медленном огне 25–30 минут до готовности риса и мягкости капусты, периодически помешивая. В конце добавьте лавровый лист. Голубцы «наизнанку» получаются сочными, ароматными и идеально сочетаются со сметаной и зеленью. Готовятся проще, чем традиционные, а результат превосходит ожидания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти голубцы для своей семьи. Даже свекровь, которая не признаёт упрощений, попросила рецепт и теперь сама готовит только так. Кстати, вместо томатной пасты можно добавить свежие помидоры — вкус будет летним. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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