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26 июля 2026 в 13:15

Ленивые голубцы с кабачком: сочные, нежные и очень вкусные — идеальное летнее блюдо

Фото: D-NEWS.ru
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Когда кабачков становится много, хочется готовить из них не только оладьи и запеканки. Этот рецепт давно выручает летом: по вкусу блюдо напоминает ленивые голубцы, но готовится проще и быстрее.

Кабачки делают фарш особенно сочным, а рис придает сытность, поэтому получается полноценный обед или ужин без лишних хлопот.

Для приготовления понадобится: кабачки — 2 средних (около 700 г), фарш из индейки — 300–400 г, рис — 100 г, репчатый лук — 1 шт., морковь — 1 шт., яйцо — 1 шт., соль и черный перец по вкусу. Для соуса: томатная паста — 2 ст. л., сметана — 2 ст. л., вода — 300–400 мл.

Рис отварите до полуготовности. Кабачки натрите на крупной терке, слегка посолите, оставьте на 10 минут, затем хорошо отожмите сок. Лук мелко нарежьте, морковь натрите и обжарьте до мягкости. Соедините фарш, рис, кабачки, овощи и яйцо, посолите, поперчите и перемешайте. Массу можно сформировать в крупные котлеты или просто выложить ложкой в форму.

Смешайте томатную пасту, сметану и воду и залейте будущие «голубцы» соусом. Накройте форму фольгой и запекайте при 180 °C 30–40 минут, затем снимите фольгу и готовьте еще около 10 минут, чтобы появилась румяная корочка. Подавайте со свежей зеленью.

Личный опыт

Мне нравится этот рецепт тем, что кабачки здесь практически не ощущаются как отдельный овощ — они делают блюдо очень сочным. Чаще всего готовлю сразу двойную порцию: на следующий день такие ленивые голубцы становятся даже вкуснее.

Проверено редакцией
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лето
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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