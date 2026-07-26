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26 июля 2026 в 09:50

Вместо капусты и риса — тыква с чесноком: эти голубцы меняют правила игры, а заливка — просто огонь

Фото: D-NEWS.ru
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Беру тыкву, рис, лук и чеснок — и за час готовлю нежные голубцы в сметанном соусе. Тыква делает начинку сочной и сладковатой, а сметанная заливка с тмином и перцем превращает блюдо в настоящий кулинарный хит. Подаю горячими, с зеленью и ложкой сметаны.

Ингредиенты

Капуста белокочанная — 1 кочан (около 300 г), тыква — 400 г, лук репчатый — 2 шт., морковь — 1 шт., чеснок — 3 зубчика, рис — 1/2 стакана, сметана — 100 мл, масло растительное — 3 ст. л., тмин — 1/2 ч. л., перец черный молотый — по вкусу, соль — по вкусу, лавровый лист — 1-2 шт., вода или бульон — 500 мл.

Как готовлю

Сначала разбираю кочан на листья и бланширую их в кипятке 2-3 минуты до мягкости. Тем временем варю рис до полуготовности в подсоленной воде. Лук и морковь мелко режу, обжариваю на растительном масле до золотистости, добавляю натертую тыкву и чеснок, тушу 5 минут.

Смешиваю рис с овощной зажаркой, солю, перчу. На каждый лист выкладываю начинку, сворачиваю конвертиком. В глубокую форму или казан выкладываю голубцы, заливаю смесью сметаны, воды (бульона), соли, тмина и перца.

Тушу под крышкой на медленном огне 40–50 минут. В конце добавляю лавровый лист, даю настояться 10 минут. Подаю горячими, полив соусом из формы.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Текстура блюда — нежнейшая: тыква тает во рту, а рис впитывает сливочную заливку. Самое приятное открытие — сметанный соус не расслоился при запекании, а стал густым и бархатистым. Хранить советую прямо в форме, а перед подачей разогревать под крышкой, чтобы не пересушить.

Проверено редакцией
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