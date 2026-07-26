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26 июля 2026 в 14:47

В Петербурге открыли бюст в честь российского адмирала

В центре Петербурга открыли бюст адмирала Павла Нахимова

Фото: Пресс-служба администрации Санкт‑Петербурга
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В Санкт-Петербурге прошло торжественное открытие бюста адмирала Павла Нахимова в сквере Главного Адмиралтейства, сообщили в пресс-службе администрации губернатора региона. Глава города Александр Беглов и Главнокомандующий Военно-Морским Флотом Александр Моисеев приняли участие в празднике.

Сегодня, в День Военно-морского флота в сквере Главного Адмиралтейства торжественно открыли бюст прославленного флотоводца — адмирала Павла Степановича Нахимова. В церемонии приняли участие губернатор Александр Беглов, Главнокомандующий Военно-морским флотом Герой России адмирал флота Александр Моисеев, офицеры, ветераны флота, юнармейцы, а также личный состав роты Почетного караула, — сказано в сообщении.

Во время открытия памятника звучал гимн России и был произведен удар в корабельный колокол. Военнослужащие Почетного караула торжественно сняли покрывало с бюста.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и основатель мотоклуба «Ночные Волки» Александр Залдостанов открыли в Вологде памятник космонавтам Юрию Гагарину и Павлу Беляеву. Церемонию приурочили к 65-летию первого полета человека в космос. Бронзовая скульптура установлена у стадиона «Динамо».

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В Петербурге открыли бюст в честь российского адмирала
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