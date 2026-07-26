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26 июля 2026 в 15:07

Раскрыто, сможет ли Украина продвинуть свои интересы в США через Лумер

Политолог Дудаков: Украина вряд ли продвинет свои интересы в США через Лумер

Лора Лумер Лора Лумер Фото: Michael Nigro/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Украина вряд ли сможет продвинуть свои интересы в США через блогера Лору Лумер, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. При этом, по его словам, активистка часто общается лично с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Украинские лоббисты пытаются через лидеров общественного мнения [США] как-то продвигать свои позиции и пытаться заставить Трампа стать более проукраинским. Другое дело, что повестка [Лумер] не особенно интересна американскому электорату. [Лумер] является довольно маргинальным персонажем и даже не близка по популярности к Такеру Карлсону, Кэндис Оуэнс (американские журналисты. ― NEWS.ru) и другим представителям правого крыла республиканцев, которые настроены более реалистично. Но через [Лумер] будут пытаться донести какие-то проукраинские нарративы до Трампа. Я не уверен, что это получится, но сейчас лоббисты активизируются в преддверии визита [президента Украины Владимира] Зеленского в США на похороны [сенатора] Линдси Грэма, чтобы хотя бы что-то получить от Трампа и от конгресса, ― сказал Дудаков.

Политолог усомнился, что визит Зеленского в США на похороны Грэма и возможная встреча с Трампом приведут к усилению поддержки Украины со стороны американцев. Сейчас внимание главы Белого дома сосредоточено на конфликте с Ираном, добавил он.

Однако [Зеленский] выбрал не самое лучшее время для такого визита, поскольку конгресс уже в отпуске, процесс согласования бюджетов идет сложно, и Украине там особо ничего не выделяется. У Трампа фокус внимания в основном на Ближнем Востоке и кризисной ситуации с Ираном. Поэтому ему сейчас точно не до Украины. В связи с этим в ближайшее время украинским лоббистам вряд ли стоит рассчитывать на серьезные транши со стороны США, ― резюмировал Дудаков.

Ранее в интервью Лумер Зеленский заявил, что поддерживает установление перемирия между Киевом и Москвой. По его словам, прекращение огня стало бы лучшим решением в сложившейся ситуации.

Мир
США
Украина
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Малек Дудаков
Софья Якимова
С. Якимова
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