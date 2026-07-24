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24 июля 2026 в 19:47

Зеленский сделал неожиданное заявление об окончании конфликта

Зеленский неожиданно высказался за перемирие между Украиной и Россией

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/Global Look Press
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Владимир Зеленский в интервью американскому блогеру Лоре Лумер вновь заявил, что якобы поддерживает перемирие между Украиной и Россией. По его словам, которые передает агентство AP, примирение двух стран было бы лучшим выходом из текущих обстоятельств.

Если завтра мы сможем остановить войну, добиться перемирия — это лучше, чем сражаться 10-20 лет ради победы и терять наших людей. Перемирие — лучшая альтернатива, — отметил Зеленский.

Портал Axios заявил, что Зеленский также обсудил варианты возобновления дипломатических усилий со спецпосланниками президента США Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет идти до полной победы в специальной военной операции при отсутствии перспектив мирных переговоров с Украиной. Однако, по его словам, достижение целей военными средствами — это не предпочтительный путь.

Также Песков выразил мнение, что президент США Дональд Трамп искренен в своем желании урегулировать конфликт на Украине. Киев отказался от предложения Штатов из-за подстрекательства Европы, считает пресс-секретарь.

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