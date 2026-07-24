В Кремле увидели искренность в позиции Трампа по Украине Песков: Россия видит, что Трамп искренен в желании завершить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп искренен в своем желании урегулировать конфликт на Украине, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков Павлу Зарубину для ИС «Вести». По его мнению, украинцы отказались от предложения Штатов из-за подстрекательства Европы.

Президент Трамп искренен, и его переговорщики искренни в своем желании действительно сформулировать какие-то варианты, приемлемые для всех. Вариант, который был им предложен, был принят нами, но не был принят украинцами. И американцы не смогли уговорить украинцев, потому что они не смогли переломить украинцев, подстрекаемых европейцами, — заявил пресс-секретарь президента России.

Ранее Песков заявил, что Москва ждет от Вашингтона новых идей по урегулированию украинского кризиса. С его слов, стремление нынешней администрации США совпадает с российскими интересами.

Кроме этого, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что президент Трамп неоднократно обещал, что глава Украины Владимир Зеленский пойдет на примирение. Руководитель дипведомства отметил, что российская сторона была готова пойти на компромисс.