Лавров рассказал о невыполненном обещании США

США заявляли, что президент Украины Владимир Зеленский пойдет на урегулирование конфликта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время беседы с журналистами. По его словам, которые приводит ТАСС, Штатам все же не удалось добиться этого.

Президент Трамп, я не выдам большой тайны, не раз говорил, что это наше предложение, частично компромиссно. Мы это приняли, что это компромиссное предложение, и любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежный элемент компромисса. Но он добавил, что Зеленский сделает то, что он предложил. Ну вот не получилось сделать, — заявил Лавров.

Глава российского МИД напомнил, что президент России Владимир Путин прилетел на саммит в Анкоридже, имея на руках предложения от США. Россия согласилась на них.

Ранее госсекретарь Штатов Марко Рубио заявил о провале переговоров на Аляске. Он отметил, что для урегулирования конфликта на Украине потребуются новые идеи и предложения. Представитель США также рассказал, что у страны есть несколько вариантов таких идей, которые преподнесут в подходящей обстановке.