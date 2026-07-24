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24 июля 2026 в 11:02

Лавров рассказал о невыполненном обещании США

Лавров: США обещали, что Зеленский пойдет на урегулирование конфликта

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: kremlin.ru
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США заявляли, что президент Украины Владимир Зеленский пойдет на урегулирование конфликта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время беседы с журналистами. По его словам, которые приводит ТАСС, Штатам все же не удалось добиться этого.

Президент Трамп, я не выдам большой тайны, не раз говорил, что это наше предложение, частично компромиссно. Мы это приняли, что это компромиссное предложение, и любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежный элемент компромисса. Но он добавил, что Зеленский сделает то, что он предложил. Ну вот не получилось сделать, — заявил Лавров.

Глава российского МИД напомнил, что президент России Владимир Путин прилетел на саммит в Анкоридже, имея на руках предложения от США. Россия согласилась на них.

Ранее госсекретарь Штатов Марко Рубио заявил о провале переговоров на Аляске. Он отметил, что для урегулирования конфликта на Украине потребуются новые идеи и предложения. Представитель США также рассказал, что у страны есть несколько вариантов таких идей, которые преподнесут в подходящей обстановке.

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