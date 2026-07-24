Песков раскрыл, в каком случае Россия будет продолжать СВО до полной победы Песков: Россия будет идти до победы в СВО при отсутствии мирных переговоров

Россия будет идти до полной победы в специальной военной операции при отсутствии перспектив мирных переговоров с Украиной, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину. Однако, по его словам, достижение целей военными средствами — это не предпочтительный путь.

Мы продолжаем наши цели достигать военными средствами. Да, это не предпочтительный путь, но в условиях отсутствия мирных перспектив — мы будем идти до конца, до полной победы, — подчеркнул Песков.

При этом Россия намерена ждать от США новых предложений по урегулированию украинского конфликта, добавил он. Представитель Кремля уточнил, что Москва открыта для предложений по данной теме, но они должны быть приемлемыми в первую очередь для российской стороны.

Ранее Песков выразил мнение, что президент США Дональд Трамп искренен в своем желании урегулировать конфликт на Украине. По мнению пресс-секретаря российского лидера, украинцы отказались от предложения Штатов из-за подстрекательства Европы.