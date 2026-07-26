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26 июля 2026 в 14:24

Армия России атаковала бригаду «Азов» в зоне СВО

Минобороны РФ: российские военные нанесли поражение бригаде «Азов»

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Вооруженные силы России нанесли поражение бригаде «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в зоне СВО, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе. По данным военного ведомства, атаку осуществили военнослужащие группировки войск «Центр».

Кроме того, военные поразили подразделения двух механизированных и одной егерской бригад и два штурмовых полка ВСУ. Также под удар попали две бригады морской пехоты и четыре бригады Национальной гвардии в ДНР и Днепропетровской области.

Ранее ведомство сообщило, что в Киеве нанесен удар по промышленному комплексу «Смарт интеллиджент систем», где выпускались БПЛА различных модификаций, а также корпуса, электронные блоки, навигация, оптика и аккумуляторные батареи для дронов большой и средней дальности. В ведомстве уточнили, что предприятие работало на нужды ВСУ.

Кроме того, пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что российские войска нанесли удар по портовым сооружениям в Черноморске Одесской области, задействованным, по сведениям ведомства, для приема и размещения военных грузов. Атака была направлена на объекты, обслуживавшие тыловые цепочки украинской армии.

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