Вооруженные силы России нанесли поражение бригаде «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в зоне СВО, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе. По данным военного ведомства, атаку осуществили военнослужащие группировки войск «Центр».

Кроме того, военные поразили подразделения двух механизированных и одной егерской бригад и два штурмовых полка ВСУ. Также под удар попали две бригады морской пехоты и четыре бригады Национальной гвардии в ДНР и Днепропетровской области.

Ранее ведомство сообщило, что в Киеве нанесен удар по промышленному комплексу «Смарт интеллиджент систем», где выпускались БПЛА различных модификаций, а также корпуса, электронные блоки, навигация, оптика и аккумуляторные батареи для дронов большой и средней дальности. В ведомстве уточнили, что предприятие работало на нужды ВСУ.

Кроме того, пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что российские войска нанесли удар по портовым сооружениям в Черноморске Одесской области, задействованным, по сведениям ведомства, для приема и размещения военных грузов. Атака была направлена на объекты, обслуживавшие тыловые цепочки украинской армии.