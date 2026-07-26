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26 июля 2026 в 09:09

ВС России разнесли выпускавший БПЛА и электронику завод в Киеве

Минобороны: ВС России поразили завод «Смарт интеллиджент систем» в Киеве

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
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Российские военные нанесли удар в Киеве по промышленному объекту «Смарт интеллиджент систем», который занимался выпуском беспилотников разных типов и комплектующих к ним, сообщило Министерство обороны РФ в МАКСе. Там производили в том числе корпуса, электронику, навигационное оборудование, оптику и аккумуляторы для БПЛА большой и средней дальности.

Поражены в городе Киеве: промышленное предприятие («Смарт интеллиджент систем»), осуществлявшее производство беспилотных летательных аппаратов различных модификаций и комплектующих к ним, включая корпуса, электронные компоненты для БПЛА большой и средней дальности, навигационные приборы, оптику и аккумуляторы, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские военные поразили инфраструктурные объекты в порту Черноморск Одесской области, которые, по данным ведомства, использовались для приемки и складирования воинских грузов. Удар нанесен по целям, обеспечивавшим логистику украинской армии.

Кроме того, командир взвода БПС 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» с позывным Комад сообщил, что за прошедшую неделю его подразделение уничтожило более 50 тяжелых ударных дронов R-18 украинских сил в Харьковской области. По его словам, такая работа нарушает снабжение врага и подрывает его моральное состояние.

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