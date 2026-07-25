В российском регионе к знаковой дате открыли памятник Гагарину и Беляеву

В российском регионе к знаковой дате открыли памятник Гагарину и Беляеву В Вологде к 65-летию полета Гагарина в космос открыли памятник ему и Беляеву

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и основатель мотоклуба «Ночные Волки» Александр Залдастанов открыли в Вологде памятник космонавтам Юрию Гагарину и Павлу Беляеву, сообщили на сайте правительства региона. Церемонию приурочили к 65-летию первого полета человека в космос. Бронзовая скульптура установлена у стадиона «Динамо».

Мы воспринимаем нашу славную историю комплексно: во всем ее величии, манифестальной славе, многогранности и трагизме <...> Сегодня мы чествуем память Юрия Алексеевича Гагарина и нашего легендарного земляка Павла Ивановича Беляева, — сказал Филимонов.

Мотоциклисты «Ночных Волков» установили рядом со скульптурой капсулу в форме ракеты с землей из Звездного городка, которую собрала дочь Павла Беляева — первого и единственного космонавта, родившегося на Вологодчине. Гагарин и Беляев были сослуживцами по первому отряду космонавтов СССР и близкими друзьями. Беляев командовал кораблем «Восход-2», когда Алексей Леонов впервые вышел в открытый космос, а также стал первым человеком, посадившим корабль без помощи автоматики.

Ранее в Кронштадте открыли четырехметровый памятник «Ангелы Мессины», посвященный подвигу русских моряков после землетрясения 1908 года в Италии. В основе композиции лежит история 20-летнего моряка Георгия Вахтина, который спас девочку Джованну.