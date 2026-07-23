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23 июля 2026 в 10:49

Беру йогурт и яблоки: вместо запеканки готовлю суфле без муки — вкусный десерт к чаю и кофе

Фото: D-NEWS.ru
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Когда хочется чего-то легкого и домашнего, этот рецепт всегда выручает. Всего три простых ингредиента — и уже через полчаса на столе появляется нежное яблочное суфле с воздушной текстурой. Без муки, без масла и без сложного теста — отличный вариант как для семейного чаепития, так и для тех, кто предпочитает легкие десерты.

На 4 порции возьмите 4 небольших яблока, 100 г натурального йогурта и 2 яйца. По желанию для подачи можно использовать сахарную пудру или молотую корицу.

Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте небольшими кусочками и переложите в чашу блендера. Добавьте яйца и натуральный йогурт, затем измельчите до полностью однородной и воздушной массы. Разлейте смесь по небольшим формочкам, заполняя их примерно на три четверти объема.

Выпекайте в заранее разогретой до 180 градусов духовке 25–30 минут, пока суфле слегка не поднимется и не приобретет легкий золотистый оттенок. Перед подачей десерт можно немного остудить и при желании посыпать сахарной пудрой или щепоткой корицы.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Мороз уже не раз готовила такое яблочное суфле. Оно получается очень нежным, ароматным и напоминает легкое облачко, которое буквально тает во рту. Особенно вкусно подавать десерт слегка теплым с чашкой кофе или ароматного чая, а если использовать сладкие сезонные яблоки, дополнительный сахар не понадобится совсем.

Проверено редакцией
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