Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки

Беру творог, яблоки, манку и яйца — и за 40 минут получается десерт, который тает на языке. Яблоки натираю на крупной терке, смешиваю с творогом, манкой, сахаром и ванилью, а затем аккуратно ввожу взбитые белки. Запеканка поднимается шапкой, становится румяной, с карамельной корочкой и кремовой влажной серединой. Яблоки придают сочность и легкую кислинку, творог — нежность, а манка делает структуру пористой, но не рыхлой. Без муки, без масла — только натуральные ингредиенты.

Для приготовления понадобится: 500 г творога (5–9%), 2 крупных яблока (кисло-сладких), 3 яйца, 4 ст. ложки манки, 4 ст. ложки сахара, ванильный сахар, щепотка соли. Яблоки натрите на крупной терке, слегка отожмите сок. Отделите белки от желтков. Желтки смешайте с творогом, манкой, сахаром, ванилью и яблоками. Белки взбейте с солью в крепкую пену, аккуратно вмешайте в массу. Выложите в смазанную маслом форму, выпекайте при 180°C 40–45 минут до румяной корочки. Дайте постоять 10 минут, подавайте теплой или холодной.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла эту запеканку — домашние съели за ужином, даже дети, которые не любят творог, просили добавки. Я добавила в начинку изюм и цедру лимона, а сахар уменьшила до 3 ложек. Кстати, вместо яблок можно взять груши. Находка, а не рецепт!