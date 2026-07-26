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26 июля 2026 в 15:12

Путин подписал закон о регулировании ИИ в России

Путин подписал закон о разработке, внедрении и применении ИИ в России

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который закладывает правовую основу для разработки, внедрения и применения в России больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта, сообщается на сайте официального опубликования правовых актов. Закон также вводит две категории — суверенную и национальную фундаментальные модели.

Согласно документу, новый закон позволяет использовать на практике программы, содержавшие не менее одного млрд параметров и способные выполнять задачи на уровне, сопоставимом с человеком или превосходящем его. Кроме того, разработчики получат доступ к мерам государственной поддержки. Им также разрешат обучать нейросети на данных из федеральных и региональных информационных систем.

Ранее был зафиксирован массовый сбой в работе популярной нейросети DeepSeek. Наибольшая доля жалоб пришлась на Москву — 31%, на втором месте оказался Санкт-Петербург с 17%.

До этого пользователи из России сообщили о неполадках в работе App Store. За сутки о сбоях проинформировал 251 человек. Клиенты столкнулись с проблемами при скачивании игр и программ.

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