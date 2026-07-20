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20 июля 2026 в 12:52

Российские пользователи пожаловались на сбои в работе App Store

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российские пользователи пожаловались на неполадки в работе App Store, следует из данных сервиса «Сбой.рф». За сутки о сбоях сообщил 251 человек.

Наибольшее число жалоб поступает из Москвы и Санкт-Петербурга. Также сообщения поступают из ряда регионов, включая Удмуртию, Курскую, Ростовскую, Брянскую области и Ставрополье. Пользователи жалуются на трудности в работе приложения, а также на сложности со скачиванием игр и программ.

Ранее сообщалось, что мобильное приложение блог-платформы «Дзен» исчезло из магазина Google Play. До этого оттуда убрали приложения соцсетей VK и «Одноклассники», мессенджера МАКС и Mail.ru. В VK оперативно отреагировали на эту информацию. В компании подтвердили, что ранее загруженные сервисы функционируют как обычно, без каких-либо ограничений.

Также стало известно, что для обновления VK нужно нажать кнопку «Обновить» в уведомлении о новой версии или зайти в один из магазинов приложений: RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store или Xiaomi GetApps. Владельцы устройств на Android по-прежнему будут получать push-уведомления о сообщениях в приложении VK.

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