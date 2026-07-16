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16 июля 2026 в 15:03

Еще одно российское приложение исчезло из Google Play

Приложение блог-платформы «Дзен» исчезло из Google Play

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Мобильное приложение блог-платформы «Дзен» исчезло из магазина Google Play, убедился корреспондент NEWS.ru. Ранее оттуда исчезли приложения соцсетей VK и «Одноклассники», мессенджера МАКС и Mail.ru.

В VK оперативно отреагировали на эту информацию. В компании подтвердили, что ранее загруженные сервисы функционируют как обычно, без каких-либо ограничений.

Ранее сообщалось, что для обновления удаленного VK нужно нажать кнопку «Обновить» в уведомлении о новой версии или зайти в один из магазинов приложений: RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store или Xiaomi GetApps. Владельцы устройств на Android по-прежнему будут получать push-уведомления о сообщениях в приложении VK.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически отвергает санкции Европейского союза, направленные против МАКСа. По его мнению, такие меры являются нелепыми и лишь демонстрируют репрессивную политику ЕС. Песков также отметил, что МАКС не единственный мессенджер, который подвергается давлению со стороны европейских властей.

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