«Считаем абсурдными»: в Кремле высказались о санкциях ЕС против МАКСа Песков: Россия считает абсурдными санкции ЕС против мессенджера МАКС

Россия не приемлет санкции Евросоюза против мессенджера МАКС, считая их абсурдными, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, решение Брюсселя просто обнажает его репрессивный характер. Трансляция брифинга Пескова доступна на канале Кремля в МАКСе.

Не приемлем и считаем ведение санкций против мессенджера абсолютно абсурдными действиями, которые показывают репрессивный характер тех, кто принимает такие санкции, — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Он подчеркнул, что такой подход противоречит демократическим ценностям, о которых так часто говорят в Европе. Песков также напомнил, что МАКС — это не единственный мессенджер, подвергающийся репрессивным действиям со стороны европейцев. Он выразил уверенность, что, несмотря на введенные ограничения, мессенджер продолжит успешно развиваться.

Ранее представители VK заявили, что санкции ЕС не влияют на работу компании, а также на принадлежащий ей мессенджер МАКС. Уточняется, что приложения доступны пользователям в обычном режиме. Евросоюз ввел санкции против национальных мессенджеров в понедельник, 13 июля.