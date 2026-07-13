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13 июля 2026 в 13:01

ЕС ввел санкции против «ВКонтакте»

Евросоюз ввел санкции против компании VK

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Евросоюз ввел санкции против российской компании VK, следует из решения Совета ЕС, опубликованном в «Официальном журнале» Евросоюза. В собственности компании находятся социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники» и ряд других отечественных цифровых сервисов.

Западные страны обосновали свое решение тем, что VK является материнской компанией ООО «Коммуникационная платформа». Она выступила разработчиком национального мессенджера МАКС.

Евросоюз также включил в санкционный список ООО «Коммуникационная платформа». В решении организации заявили, что в разработанном ею мессенджере МАКС есть устройства для слежки за сообщениями пользователей и сбором информации с других скачанных приложений.

В ответ на это решение представители VK заявили, что санкции ЕС не влияют на работу приложений. Они доступны пользователям в обычном режиме.

Кроме этого, Великобритания расширила антироссийский санкционный лист на десять позиций. В него попали сотрудники ГРУ, которые якобы причастны к кибероперациям против королевства.

Общество
Евросоюз
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ВКонтакте
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