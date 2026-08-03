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03 августа 2026 в 18:25

«Шенгену конец»: сбывается страшное пророчество Жириновского о Европе

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Нашествие десятков тысяч мигрантов в испанский анклав Сеута поставило под удар само существование Шенгенской зоны. Экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал эти события много лет назад. Что за страшное пророчество он сделал о Европе?

Хаос у ворот Европы

30 июля 2026 года стало переломным моментом для испанского анклава Сеута на северном побережье Африки. По оценкам главы правительства города Хуана Хесуса Виваса, за сутки границу прорвались около 80 тысяч нелегальных мигрантов — это примерно 70% от всего населения Сеуты. Тысячи людей преодолевали пограничные заграждения по суше и вплавь по морю, обходя волнолом, отделяющий город от Марокко.

Цена этого массового прорыва — десятки человеческих жизней. По последним данным правительства Сеуты от 3 августа, число погибших достигло 88 человек. В большинстве случаев причиной гибели стали утопления при попытке добраться до анклава вплавь.

Ситуация в городе до сих пор не нормализовалась. Ключевые объекты Сеуты охраняют военные, у входов в магазины, аптеки и рестораны дежурят полицейские. Кроме того, испанские власти начали установку надувного плавучего барьера длиной полкилометра на границе с Марокко.

Испания. Мигранты из Марокко в испанском городе Сеута
Испания. Мигранты из Марокко в испанском городе Сеута
Фото: Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press
Испания. Мигранты из Марокко в испанском городе Сеута
Испания. Мигранты из Марокко в испанском городе Сеута
Фото: Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press
Испания. Мигранты из Марокко в испанском городе Сеута
Испания. Мигранты из Марокко в испанском городе Сеута
Фото: Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press
Испания. Мигранты из Марокко в испанском городе Сеута
Испания. Мигранты из Марокко в испанском городе Сеута
Фото: Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press
Испания. Мигранты из Марокко в испанском городе Сеута
Испания. Мигранты из Марокко в испанском городе Сеута
Фото: Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press
Испания. Мигранты из Марокко в испанском городе Сеута
Испания. Мигранты из Марокко в испанском городе Сеута
Фото: Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press
Испания. Мигранты из Марокко в испанском городе Сеута
Испания. Мигранты из Марокко в испанском городе Сеута
Фото: Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press
Испания. Мигранты из Марокко в испанском городе Сеута
Испания. Мигранты из Марокко в испанском городе Сеута
Фото: Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press
Испания. Мигранты из Марокко в испанском городе Сеута
Испания. Мигранты из Марокко в испанском городе Сеута
Фото: Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press
Испания. Мигранты из Марокко в испанском городе Сеута
Испания. Мигранты из Марокко в испанском городе Сеута
Фото: Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шенген трещит по швам

Миграционный коллапс в Сеуте мгновенно спровоцировал острейший политический кризис внутри Евросоюза. 31 июля 2026 года Италия официально приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией.

Министерство внутренних дел Италии распорядилось закрыть морские и воздушные границы с Испанией, заморозив на месяц действие соглашения о свободном передвижении людей.

Глава МИД Италии Антонио Таяни назвал это решение «необходимым выбором для защиты безопасности наших граждан и обороны европейских границ». Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в соцсети X подтвердила, что правительство временно приостанавливает действие Шенгенского режима по морю и воздуху с Испанией.

Франция также ужесточила контроль. Президент Эммануэль Макрон сообщил, что страна разместила четыре подразделения сил быстрого реагирования, самолеты и беспилотники на границе с Испанией.

Финляндия поддержала итальянскую инициативу, заявив, что Испания провалила защиту внешних границ Шенгенской зоны. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен пошла еще дальше, предложив Евросоюзу рассмотреть вопрос о приостановке членства Испании в Шенгенской зоне.

Кризис побудил более 20 стран Евросоюза написать письмо в Еврокомиссию с требованием провести экстренное совещание министров внутренних дел. При этом премьер Испании Педро Санчес направил собственное письмо в Еврокомиссию, защищая миграционную политику Мадрида и называя тех, кто требует исключить Испанию из Шенгена, «эгоистами».

Педро Санчес Педро Санчес Фото: Fabio Frustaci/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пророчество Жириновского сбывается

О неминуемом крахе Шенгенской зоны неоднократно предупреждал Владимир Жириновский. Еще в 2016 году, комментируя выход Британии из ЕС, он предположил, что рано или поздно европейские страны тоже захотят самостоятельности.

«Обязательно исчезнет Евросоюз, надо радоваться тому, что Европа получает свободу. Развал ЕС закономерен, НАТО рухнет, и Шенгена не будет», — заверил депутат.

Он связывал разрушение Шенгенской зоны с миграционными потоками. По его мнению, вслед за Шенгеном исчезнет и единая европейская валюта.

Жириновский называл ЕС «офисом», где государства объединены экономикой, но не готовы поддерживать друг друга в условиях серьезных потрясений. Он прогнозировал кардинальное изменение векторов сотрудничества: после распада ЕС и НАТО Германия будет вынуждена искать сильных союзников, и главным стратегическим партнером Берлина станет Москва.

События в Сеуте показали: Европа действительно оказалась не готова к тому масштабу миграционного давления, о котором предупреждал Жириновский. СМИ назвали нынешнюю ситуацию крупнейшим миграционным кризисом на марокканской границе в XXI веке.

Владимир Жириновский Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Это «точка невозврата»

Прогнозы Жириновского подтвердил первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, заявив, что идея Шенгенской зоны оказалась под большой угрозой. По его словам, по мере ухудшения экономической ситуации в Европе «процессы обособления и растаскивания стран ЕС по национальным квартирам будут усиливаться».

По прогнозам Жириновского, 2026 год должен стать «точкой невозврата». Он предрекал распад НАТО, крах Евросоюза и превращение Европы из субъекта в объект геополитики.

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