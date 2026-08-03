Самолет-разведчик НАТО побил рекорд в небе над Черным морем Самолет-разведчик НАТО провел рекордные девять часов в небе над Черным морем

Самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II в течение рекордных девяти часов находился в воздушном пространстве над Черным морем, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах ЕС. Он базируется на постоянной основе в Румынии.

Самолет вылетел с аэродрома постоянного базирования в румынской Констанце около 09:00 мск и затем на протяжении девяти часов курсировал над нейтральными водами в южной части Черного моря с запада на восток и обратно. <...> Полет стал рекордным по продолжительности, он завершился на аэродроме вылета только около 18:00 мск, — отметил собеседник агентства.

Ранее в воздушном пространстве Прибалтики, включая эстонское побережье Финского залива, также был замечен самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II. Отмечается, что к границам России и Белоруссии воздушное судно не приближалось.

До этого стало известно, что истребители F-16 ВВС Турции с августа начнут круглосуточное патрулирование воздушного пространства стран Прибалтики в рамках миссии НАТО по воздушной полиции. Она продлится до ноября 2026 года и охватит Эстонию, Латвию и Литву.