Прокуратура выяснит обстоятельства исчезновения самолета под Иркутском Транспортная прокуратура начала проверку после пропажи самолета в Приангарье

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура начала проверку по факту исчезновения самолета Cessna 182 в Иркутской области, передает ТАСС. Воздушное судно авиакомпании «Госавиа» выполняло полет над Бодайбинским районом, но перестало выходить на связь.

Транспортной прокуратурой выясняются обстоятельства происшествия с воздушным судном в Иркутской области. <...> Около 19:45 (14:45 мск. — NEWS.ru) экипаж самолета не вышел на связь, — отметили в ведомстве.

По имеющейся информации, борт вылетел из поселка Мама для проведения авиалесопатрулирования. Связь с пилотами оборвалась внезапно, и воздушное судно не вернулось в пункт назначения. В настоящее время специалисты устанавливают все детали случившегося инцидента.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что пропавший борт занимался мониторингом лесопожарной обстановки, а на его борту находились два человека. Для проведения поисковой операции в регион уже направлены два вертолета и один самолет.

До этого сообщалось, что в Иркутске совершил дебютный полет первый серийный образец новейшего самолета МС-21-310. Полет прошел успешно.