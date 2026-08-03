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03 августа 2026 в 20:00

Прокуратура выяснит обстоятельства исчезновения самолета под Иркутском

Транспортная прокуратура начала проверку после пропажи самолета в Приангарье

Самолет Cessna-182T Самолет Cessna-182T Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Байкало-Ангарская транспортная прокуратура начала проверку по факту исчезновения самолета Cessna 182 в Иркутской области, передает ТАСС. Воздушное судно авиакомпании «Госавиа» выполняло полет над Бодайбинским районом, но перестало выходить на связь.

Транспортной прокуратурой выясняются обстоятельства происшествия с воздушным судном в Иркутской области. <...> Около 19:45 (14:45 мск. — NEWS.ru) экипаж самолета не вышел на связь, — отметили в ведомстве.

По имеющейся информации, борт вылетел из поселка Мама для проведения авиалесопатрулирования. Связь с пилотами оборвалась внезапно, и воздушное судно не вернулось в пункт назначения. В настоящее время специалисты устанавливают все детали случившегося инцидента.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что пропавший борт занимался мониторингом лесопожарной обстановки, а на его борту находились два человека. Для проведения поисковой операции в регион уже направлены два вертолета и один самолет.

До этого сообщалось, что в Иркутске совершил дебютный полет первый серийный образец новейшего самолета МС-21-310. Полет прошел успешно.

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