Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
03 августа 2026 в 20:38

Пьяный сотрудник СБУ расстрелял мирных жителей из табельного оружия

РИА Новости: сотрудник СБУ убил двух людей в Запорожье

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Запорожье пьяный сотрудник СБУ открыл огонь из табельного оружия по двум мирным жителям, сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры. По данным источника, мужчина страдает целым рядом хронических заболеваний.

В Запорожье пьяный сотрудник СБУ Александр 1998 года рождения расстрелял из табельного оружия двух местных жителей. Происшествие случилось 2 августа, — рассказали силовики.

Ранее сообщалось, что в Одессе мужчина стрелял по сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). По информации журналистов, в ответ двое мужчин в военной форме подбежали к микроавтобусам, сели в них и уехали. Уточняется, что позже правоохранители начали штурм квартиры, из которой велась стрельба.

До этого сообщалось, что один человек погиб и еще двое получили ранения в результате стрельбы по автомобилю в городе Усть-Джегуте Карачаево-Черкесии. В управлении Следственного комитета России по республике сообщили, что в отношении трех подозреваемых возбудили уголовные дела.

Европа
Украина
СБУ
стрельба
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина отправил прах своей собаки в космос
В Севастополе решили снизить цену на бензин
Жители Кубани стихийно приносят цветы в память о жертвах атак БПЛА
«Лучше без креветок-мутантов»: в Госдуме сравнили отдых в Таиланде и России
Турэксперт объяснил, можно ли пить змеиную кровь на рынках в Таиланде
Трамп раскрыл, что обсуждают США и Иран в ходе переговоров
Мэра района Анкары арестовали по делу о коррупции
Трамп дал обещание по переговорам с Ираном
Следовавшее в Россию судно попало под атаку ВСУ в Черном море
Стало известно, почему Зеленский назначил Умерова главой разведки Украины
Трамп дал последний шанс Ирану
«Прямо в нашу беседку летел»: раскрыты подробности атаки ВСУ на Геленджик
США сохранили главенство в миссии НАТО по Украине вопреки заявлениям
16-летняя теннисистка из РФ Лютова выиграла турнир WTA в США: чем известна
Над Россией уничтожили 58 украинских БПЛА за 12 часов
В Азовской больнице не исключили, что девочка заразилась ВИЧ в другом месте
Новая волна митингов прокатилась по Украине
Развожаев раскрыл, как будут учиться школьники в Севастополе
Жителя Курска наказали за шпионаж в пользу Украины
Синоптик предупредила о 36-градусной жаре в нескольких регионах России
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.