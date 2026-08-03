В Запорожье пьяный сотрудник СБУ открыл огонь из табельного оружия по двум мирным жителям, сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры. По данным источника, мужчина страдает целым рядом хронических заболеваний.

В Запорожье пьяный сотрудник СБУ Александр 1998 года рождения расстрелял из табельного оружия двух местных жителей. Происшествие случилось 2 августа, — рассказали силовики.

Ранее сообщалось, что в Одессе мужчина стрелял по сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). По информации журналистов, в ответ двое мужчин в военной форме подбежали к микроавтобусам, сели в них и уехали. Уточняется, что позже правоохранители начали штурм квартиры, из которой велась стрельба.

До этого сообщалось, что один человек погиб и еще двое получили ранения в результате стрельбы по автомобилю в городе Усть-Джегуте Карачаево-Черкесии. В управлении Следственного комитета России по республике сообщили, что в отношении трех подозреваемых возбудили уголовные дела.