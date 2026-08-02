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02 августа 2026 в 11:56

Ветеран «Альфы» ответил, как СБУ могла узнать о мероприятии в центре Москвы

Ветеран «Альфы» Гончаров: у СБУ нет проблем с вербовкой граждан в России

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
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У Службы безопасности Украины нет проблем с вербовкой граждан в России, заявил NEWS.ru глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров, комментируя взрыв в московском ресторане Balzi Rossi. По его словам, украинские спецслужбы могли без труда найти людей для выполнения этих действий.

На сегодняшний момент мы имеем 6 млн так называемых беженцев с Украины. Точную цифру никто не знает. Определенный процент этих людей по заданию СБУ и ГУР Украины получили российские паспорта и действуют на нашей территории совершенно легально. У нас также 7 млн мигрантов. Для них неважно, где они. Россия не является для них родиной, им все равно. Они за деньги могут сделать любое дело. Только плати. Я еще раз повторяю: для украинцев-нацистов нет проблем с вербовкой агентуры. Надо же было знать, кто и что празднует, в каком месте и во сколько. Это же не какая-то случайность! Пришла женщина с взрывчаткой и спросила: «Ой, кто тут у вас празднует?». Проблема серьезная, к сожалению, ― высказался Гончаров.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что число жертв после взрыва в московском ресторане Balzi Rossi возросло до пяти человек: двое пострадавших скончались в больнице. Более шести человек остаются в тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за их жизни.

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