На Украине произошла массовая смена руководства СБУ

На Украине были заменены начальники управлений СБУ в восьми регионах, передает ТАСС. В частности, президент Владимир Зеленский назначил Олега Федорива на пост главы ЦСО СБУ вместо Евгения Хмары.

Смена руководителей управлений СБУ затронула Житомирскую, Львовскую, Николаевскую, Полтавскую, Сумскую, Тернопольскую, Черкасскую и Черновицкую области. Экс-начальник Центра спецопераций СБУ Хмара в настоящее время временно исполняет обязанности министра обороны страны.

Ранее сообщалось, что СБУ и Нацполиция проводят облавы на жителей подконтрольных Киеву территорий Запорожской и Херсонской областей, у которых есть родственники в России. Если в телефоне человека обнаруживают российский номер, переписку с родственниками из Белгорода, Крыма или других российских регионов либо подтверждение денежных переводов от близких, его сразу задерживают и увозят на допросы.

До этого Верховный суд Крыма приговорил двух местных жителей к 21 и 22 годам колонии за сотрудничество с военной разведкой Украины и хранение взрывчатки. Подсудимые, являясь противниками специальной военной операции, вступили в переписку с представителем ГУР в соцсетях.