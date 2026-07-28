Жареное варенье из слив: плотное, как мармелад, и варится на раз. Идеально в выпечку и к блинчикам

Жареное варенье из слив: плотное, как мармелад, и варится на раз. Идеально в выпечку и к блинчикам

Беру сливы, сахар и сковороду — варю варенье без кастрюли за 20 минут, и получается густое, яркое, как мармелад. Сливы на сковороде быстро карамелизуются, отдавая сок, и увариваются до плотной желеобразной массы без долгого стояния у плиты. Красное, прозрачное, с лёгкой кислинкой и ароматом лета — оно идеально к блинчикам, сырникам, тостам или как начинка для пирогов. Готовится без «бани» на кухне, без стерилизации и долгих увариваний, а результат превосходит магазинные джемы. Отличный способ быстро переработать урожай слив и порадовать домашних.

Для приготовления понадобится: 1 кг слив (без косточек), 500 г сахара (можно меньше, по вкусу), сок ½ лимона (по желанию). Сливы вымойте, удалите косточки, нарежьте половинками или кубиками. Разогрейте широкую сковороду с толстым дном, выложите сливы и сахар, перемешайте. Готовьте на среднем огне, помешивая, 15–20 минут, пока сливы не пустят сок и масса не загустеет. В конце добавьте лимонный сок, перемешайте. Горячим разлейте по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания. Храните в прохладном месте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила это варенье на сковороде — зимой банка улетает за вечер, все хвалят его за густоту и цвет. Я уменьшила сахар до 400 г и добавила корицу для аромата. Кстати, можно использовать и красные сливы — цвет будет ещё ярче. Находка, а не рецепт!