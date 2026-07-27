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27 июля 2026 в 11:35

Кабачок и яблочки натираю на терке — готовлю варенье вкуснее повидла: на вкус как экзотика, а по цене — копейки

Фото: D-NEWS.ru
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Беру кабачки, лимон и сахар — и варю варенье, которое удивляет всех, кто его пробует. Кусочки кабачка становятся прозрачными, янтарными, по виду и вкусу напоминают ананас, а лимон добавляет свежесть и легкую кислинку. Никто не догадается, что это обычный кабачок! Варенье получается густым, с приятной карамельной ноткой, идеально к чаю, на тосты, в выпечку или как начинка для пирогов.

Для приготовления понадобится: 1 кг очищенных кабачков (молодых), 800 г сахара, 1 крупный лимон, 150 мл воды, щепотка ванилина по желанию. Кабачки нарежьте кубиками размером с ананас. Сварите сироп из воды и сахара, залейте кабачки, доведите до кипения и снимите с огня. Оставьте на 3–4 часа. Затем снова прокипятите 10 минут и оставьте. Повторите третий раз, в конце добавьте сок лимона, цедру и ванилин, проварите 5 минут. Горячим разлейте по стерилизованным банкам, закатайте и укутайте до остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила это варенье — зимой банка улетает за вечер, все думали, что это ананас. Я добавила немного корицы и уменьшила сахар до 700 г. Кстати, можно использовать и цукини. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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