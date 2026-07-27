Миколог рассказал, как правильно приготовить гриб-зонтик

Из гриба-зонтика можно приготовить пиццу, его также жарят в кляре, рассказал NEWS.ru миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский. По словам эксперта, нужно положить очищенную шляпку на противень, добавить любую начинку и посыпать сыром.

Гриб-зонтик очень вкусен при жарке в кляре или в виде начинки для пиццы. Для ее приготовления нужно очистить шляпку от мусора, подсолить и поместить под гнет на полчаса. Затем следует положить ее на противень и накрыть пищевой бумагой. Сверху необходимо разложить начинку — ветчину, оливки, помидоры или другую по вкусу, а также посыпать сыром, — посоветовал Вишневскмй.

По его словам, нужно запекать блюдо в течение пятнадцати минут при температуре 220 градусов до зарумянивания сыра.

Гриб-зонтик из семейства шампиньоновых — из самых вкусных видов, растущих в Подмосковье. Он может достигать до полуметра в высоту. Создатель научно-популярного канала о грибах Дмитрий Тихомиров рассказал NEWS.ru, что зонтик растет в ельниках, на опушках, полянах, а также в смешанных лесах. Как правило, в пищу употребляют его шляпку.