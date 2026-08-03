Миколог ответил, почему грибы не стоит собирать в пакет

Длительное хранение собранных грибов в пакете может испортить их — именно поэтому на «тихую охоту» лучше брать корзинку, заявил в беседе с РИАМО миколог Никита Комиссаров. По его словам, в первом случае продукт может не просто подгнивать, но и ломаться под собственным весом.

Если вы идете в лес ненадолго, буквально на часик-полтора, то можно брать пакет. Почему пакеты не рекомендуются при долгих выходах? Потому что грибы в них начинают преть. Они накапливают влагу, перестают дышать, и пока вы доберетесь до дома, они могут начать потихонечку подгнивать. Корзинки в этом плане лучше, потому что они открытые: грибы в них дышат и меньше портятся, — отметил Комиссаров.

Специалист добавил, что использование корзины для сбора грибов помогает им размножаться. Дело в том, что после срезания они начинают активно выделять споры, которые попадают в почву через прорези короба и способствуют дальнейшему росту грибницы.

Ранее миколог Михаил Вишневский заявил, что грибы во время сбора можно как срезать, так и выкручивать — заниматься тихой охотой стоит вдали от дорог и промышленных зон. По его словам, после сбора урожай следует очищать от мусора, проверять на червивость и готовить сразу же.