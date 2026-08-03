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03 августа 2026 в 11:43

Аналитик раскрыла, кому полагается компенсация 50% стоимости полиса ОСАГО

Аналитик Лазарева: выплата в размере 50% цены полиса ОСАГО положена инвалидам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Инвалиды всех групп, в том числе дети-инвалиды, а также их законные представители (родители, опекуны и попечители) имеют право получить выплату в размере 50% стоимости полиса ОСАГО, заявила RT аналитик и руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева. По ее словам, помимо этой федеральной льготы, в ряде регионов существуют дополнительные меры поддержки. Так, в Москве граждане с ограниченными возможностями здоровья могут рассчитывать на компенсацию из городского бюджета.

Право на компенсацию [50% цены полиса ОСАГО] имеют инвалиды любой группы, дети-инвалиды и их законные представители (опекуны, попечители), а также родители или усыновители детей с инвалидностью. Для того чтобы получить эту выплату, в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (ИПРА) должна быть запись, что человеку необходим автомобиль по медицинским показаниям, — объяснила Лазарева.

Она уточнила, что компенсацию может получить тот, кто лично оплатил полис и указан в договоре как страхователь (владелец). Если полис оформлял представитель, он также имеет право на выплату, но при условии, что он вписан в полис как водитель. Эксперт добавила, что эта мера поддержки не бессрочна: она предоставляется только на один автомобиль в течение одного календарного года и не распространяется на другие виды страхования, например каско.

Ранее Верховный суд РФ принял решение о том, что водители имеют полное право не возить с собой бумажную версию страхового полиса ОСАГО, если документ был официально оформлен в электронном виде. Поводом для высшего судебного разбирательства стала жалоба автовладельца из Свердловской области Михаила Лопатина.

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