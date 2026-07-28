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28 июля 2026 в 07:22

Названа неожиданная причина проблем с ремонтом автомобилей в России

Сроки доставки запчастей в Россию из ОАЭ выросли из-за войны на Ближнем Востоке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Сроки доставки автозапчастей в Россию выросли из-за войны на Ближнем Востоке, заявил глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев. По его словам, которые приводят «Известия», закрытие Ормузского пролива и конфликт США с Ираном практически парализовали на время один из ключевых хабов — ОАЭ, откуда шло множество деталей по параллельному импорту, поставки по которому были длительными, но стабильными, что позволяло формировать складские запасы.

Серьезная ситуация вокруг Ирана и закрытие Ормузского пролива на какое-то время практически парализовали один из основных хабов по доставке запасных частей для многих марок автомобилей — Арабские Эмираты. Через ОАЭ в Россию шло много деталей по параллельному импорту, — отметил Уфимцев.

Глава ВСС обратил внимание, что теперь доставка растягивается на 30–45 дней. Исключение составляет электроника, оптика и крупногабаритные детали, которые везут самолетами, и срок составляет около 10 дней. Однако, как подчеркнул Уфимцев, «работа с колес» стала нормой, а создать запас запчастей теперь крайне сложно. Перестройка логистических цепочек также негативно отразилась на ремонте по ОСАГО.

До этого стало известно, что Германии приходится платить за газ в пять раз больше, чем в 2020 году. По информации журналистов, причинами этого стали отказ от российских энергоресурсов и кризис на Ближнем Востоке.

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