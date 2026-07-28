Синоптик рассказала о погоде в Москве 28 июля Синоптик Позднякова: 28 июля в Москве ожидаются до 27 градусов тепла и дождь

Во вторник, 28 июля, в Москве ожидаются температура до +27 градусов и кратковременный дождь, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. В городе прогнозируется переменная облачность.

Во вторник в Москве ожидается переменная облачность и без осадков. Днем может пройти кратковременный дождь, — сказала Позднякова.

Ночью температура воздуха составит от +15 до +17 градусов. Днем воздух прогреется от +25 до +27 градусов. Позднякова отметила, что температура будет примерно на один градус выше климатической нормы. Ветер во вторник ожидается юго-западный со скоростью 3–8 метров в секунду.

До этого начальник отдела краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что урагана в Московском регионе во вторник не ожидается. По его словам, для возникновения урагана скорость ветра должна достигать не менее 33 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что август в Москве начнется с летней жары, в выходные ожидается солнечная и сухая погода до +31 градуса. По его словам, купол высокого атмосферного давления подарит жителям Центральной России идеальную погоду. Ночью в столице столбики термометров покажут от +13 до +18 градусов. Днем воздух прогреется от +26 до +31.