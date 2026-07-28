Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
28 июля 2026 в 07:09

Раскрыты подробности ночного налета на Тульскую область

Миляев: силы ПВО сбили ночью еще 10 беспилотников ВСУ над Тульской областью

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 28 июля сбили еще 10 беспилотников ВСУ над Тульской областью, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. Судя по его сообщениям, с вечера всего было уничтожено 15 вражеских БПЛА. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.

Еще 10 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. По предварительным данным разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, — написал Миляев.

Глава региона также объявил об отбое опасности атаки БПЛА в Тульской области. Он призвал жителей не приближаться к обломкам беспилотников и их фрагментам, попросив сообщать о них по телефонам экстренных служб.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за прошедшую ночь сбили более 390 беспилотников в направлении Московского региона. Большую часть летательных аппаратов нейтрализовали на дальних подступах. На подлете к Москве была поражена 81 воздушная цель. О возможных повреждениях и пострадавших информации не приводилось.

Регионы
Тульская область
атаки ВСУ
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России хотят ввести бесплатные путевки в санатории для пенсионеров
Раскрыты подробности ночного налета на Тульскую область
Группировка «Север» за ночь уничтожила восемь пунктов управления БПЛА ВСУ
Силы ПВО отразили атаку более 390 БПЛА на Московский регион
Названа главная причина, почему женщины дают второй шанс бывшим партнерам
Атака БПЛА на Москву ночью 28 июля: пострадавшие и разрушения, что известно
Названы кандидаты для получения первой вакцины от меланомы в РФ
Стало известно, сколько можно переводить без комиссии в России
Турэксперт рассказала, как организовать дешевый отдых зимой для всей семьи
Дипломаты США покинули заседание Совбеза ООН во время выступления Франции
В Подмосковье сбили несколько десятков беспилотников
Юрист ответил, что будет с долгами селлера в случае банкротства
В Барселоне при пожаре в поезде метро пострадали 136 человек
Разбили ключевой узел обороны ВСУ в Запорожье: успехи ВС РФ к утру 28 июля
БПЛА атаковали многоквартирный дом в Подмосковье
Косметолог назвала последствия неправильной техники самомассажа для лица
США не выполнили почти половину контрактов на оружие для Украины
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 июля
Российские танкисты поразили позиции ВСУ и сорвали контратаку
ВСУ лишились ключевого узла обороны в Запорожской области
Дальше
Самое популярное
Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.