Раскрыты подробности ночного налета на Тульскую область

Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 28 июля сбили еще 10 беспилотников ВСУ над Тульской областью, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. Судя по его сообщениям, с вечера всего было уничтожено 15 вражеских БПЛА. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.

Еще 10 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. По предварительным данным разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, — написал Миляев.

Глава региона также объявил об отбое опасности атаки БПЛА в Тульской области. Он призвал жителей не приближаться к обломкам беспилотников и их фрагментам, попросив сообщать о них по телефонам экстренных служб.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за прошедшую ночь сбили более 390 беспилотников в направлении Московского региона. Большую часть летательных аппаратов нейтрализовали на дальних подступах. На подлете к Москве была поражена 81 воздушная цель. О возможных повреждениях и пострадавших информации не приводилось.