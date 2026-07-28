Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
28 июля 2026 в 07:00

Силы ПВО отразили атаку более 390 БПЛА на Московский регион

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Силы ПВО с 20:30 до 6:30 в направлении Московского региона отразили более 390 беспилотников, передает ТАСС. Большую часть летательных аппаратов нейтрализовали на дальних подступах.

На подлете к Москве поражен 81 беспилотный летательный аппарат. О возможных повреждениях информации не приводится.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил: ночная атака с применением беспилотников привела к гибели двух жителей Ростова-на-Дону, они были семейной парой. По его словам, еще пять человек получили ранения различной степени тяжести, среди пострадавших оказался подросток.

До этого четыре мирных жителя пострадали в результате атак ударных беспилотников ВСУ на территорию ДНР. В Центрально-Городском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили мужчины 1983 и 1953 годов рождения.

Кроме того, российские военные нанесли удар ракетами «Оникс» по цеху сборки беспилотников и стоянке бензовозов в порту Одессы. В Минобороны подчеркнули, что также для атаки применялись барражирующие боеприпасы.

Москва
Россия
ПВО
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России хотят ввести бесплатные путевки в санатории для пенсионеров
Раскрыты подробности ночного налета на Тульскую область
Группировка «Север» за ночь уничтожила восемь пунктов управления БПЛА ВСУ
Силы ПВО отразили атаку более 390 БПЛА на Московский регион
Названа главная причина, почему женщины дают второй шанс бывшим партнерам
Атака БПЛА на Москву ночью 28 июля: пострадавшие и разрушения, что известно
Названы кандидаты для получения первой вакцины от меланомы в РФ
Стало известно, сколько можно переводить без комиссии в России
Турэксперт рассказала, как организовать дешевый отдых зимой для всей семьи
Дипломаты США покинули заседание Совбеза ООН во время выступления Франции
В Подмосковье сбили несколько десятков беспилотников
Юрист ответил, что будет с долгами селлера в случае банкротства
В Барселоне при пожаре в поезде метро пострадали 136 человек
Разбили ключевой узел обороны ВСУ в Запорожье: успехи ВС РФ к утру 28 июля
БПЛА атаковали многоквартирный дом в Подмосковье
Косметолог назвала последствия неправильной техники самомассажа для лица
США не выполнили почти половину контрактов на оружие для Украины
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 июля
Российские танкисты поразили позиции ВСУ и сорвали контратаку
ВСУ лишились ключевого узла обороны в Запорожской области
Дальше
Самое популярное
Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.