Силы ПВО отразили атаку более 390 БПЛА на Московский регион

Силы ПВО с 20:30 до 6:30 в направлении Московского региона отразили более 390 беспилотников, передает ТАСС. Большую часть летательных аппаратов нейтрализовали на дальних подступах.

На подлете к Москве поражен 81 беспилотный летательный аппарат. О возможных повреждениях информации не приводится.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил: ночная атака с применением беспилотников привела к гибели двух жителей Ростова-на-Дону, они были семейной парой. По его словам, еще пять человек получили ранения различной степени тяжести, среди пострадавших оказался подросток.

До этого четыре мирных жителя пострадали в результате атак ударных беспилотников ВСУ на территорию ДНР. В Центрально-Городском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили мужчины 1983 и 1953 годов рождения.

Кроме того, российские военные нанесли удар ракетами «Оникс» по цеху сборки беспилотников и стоянке бензовозов в порту Одессы. В Минобороны подчеркнули, что также для атаки применялись барражирующие боеприпасы.